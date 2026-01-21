В Саратове начался монтаж контактной сети для трамвая №3
В Саратове скоро начнут монтировать контактную сеть для трамвайного маршрута № 3. На данный момент установлено почти 400 опор. После этого рельсы пройдут техническую обкатку, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
В Саратове начали монтировать контактную сеть для "тройки"
Фото: Правительство Саратовской области
«Процесс обкатки, исходя из практики по другим маршрутам, занимает определенное время, поэтому все графики должны быть максимально продуманы и заранее согласованы со всеми задействованными в работе службами», — отметил губернатор.
Сейчас в работах по реконструкции задействовано почти 300 человек и 50 единиц техники. Кроме этого, ведется обустройство площадок под остановки. Первый этап модернизации маршрута № 3 должны завершить в марте 2026 года.
Ранее при поддержке председателя ГД РФ Вячеслава Володина для Саратова приобрели 16 трехсекционных трамваев «Витязь-М». Планируется, что все они выйдут на третий маршрут. Запуск ожидают в октябре 2026 года.