Бывший замгубернатора Курской области перешел в администрацию Сочи

Пост директора департамента реализации проектов комплексного развития администрации Сочи занял Роман Денисов, ранее работавший заместителем губернатора Курской области. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в мэрии города-курорта.

Фото: правительство Курской области

Его предшественник Александр Афонин оставил должность по собственному желанию. В феврале 2022 года господин Афонин возглавлял комитет строительства Курской области. После реорганизации ведомства в министерство он сохранил руководящую должность, однако 11 июня 2025-го покинул ее по собственному желанию.

Роман Денисов ранее занимал пост заместителя губернатора Курской области, курировавшего строительство. В феврале 2025 года на тот момент временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн сообщил, что господин Денисов покидает должность замгубернатора.

На его место пригласили белгородского строительного вице-губернатора Владимира Базарова, вскоре арестованного по обвинению в хищении средств, выделенных на фортификации в Белгородской области, и освобожденного от занимаемого поста.

Анна Швечикова