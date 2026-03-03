На Ставрополье в аварии пострадали четыре человека
В Кочубеевском округе Ставропольского края в аварии пострадали четыре человека. ДТП случилось днем 2 марта в селе Казьминском, сообщили в госавтоинспекции региона.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 70-летний водитель «Нивы» не уступил дорогу проезжавшей «Ладе Приора». Транспортные средства столкнулись.
В результате случившегося пострадали водители и два пассажира. Их доставили в больницу Невинномысска.
Инспекторы установили, что у обоих автомобилистов отсутствует полис ОСАГО. Детальные обстоятельства происшествия, а
также степень ответственности обоих водителей устанавливается.