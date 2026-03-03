На Ставрополье в аварии пострадали четыре человека

В Кочубеевском округе Ставропольского края в аварии пострадали четыре человека. ДТП случилось днем 2 марта в селе Казьминском, сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 70-летний водитель «Нивы» не уступил дорогу проезжавшей «Ладе Приора». Транспортные средства столкнулись.

В результате случившегося пострадали водители и два пассажира. Их доставили в больницу Невинномысска.

Инспекторы установили, что у обоих автомобилистов отсутствует полис ОСАГО. Детальные обстоятельства происшествия, а

также степень ответственности обоих водителей устанавливается.

Мария Хоперская