В деле бывших батайских чиновников выявили пять эпизодов взяточничества

Бывшие начальник и заместитель управления ЖКХ Батайска подозреваются в еще пяти эпизодах получения взяток группой лиц по предварительному сговору (ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в апреле 2024 года подозреваемые получили от индивидуального предпринимателя 150 тыс. рублей за создание благоприятных условий для того, чтобы он смог получить муниципальный контракт на проведение работ по содержанию улично-дорожной сети Батайска. «Кроме того, в 2024 году начальник УЖКХ заместитель главы администрации города по ЖКХ получили от трех предпринимателей и генерального директора организации 485 тыс. рублей за создание условий для беспрепятственного подписания актов выполненных работ по муниципальным контрактам», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», дело в отношении чиновников было возбуждено летом прошлого года.

Наталья Шинкарева