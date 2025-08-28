В Ростовской области экс-начальник УЖКХ и замглавы обвиняются в коррупции

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело против бывшего начальника управления ЖКХ Батайска и экс-заместителя главы городской администрации по подозрению в получении взятки 100 тыс. руб. от предпринимателя за лояльное отношение при приемке дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

По данным следствия, в 2024 году чиновники действовали по предварительному сговору. Они получили от индивидуального предпринимателя 100 тыс. руб. за беспрепятственное принятие работ по муниципальному контракту на устранение повреждений асфальтобетонных покрытий в городе.

Экс-руководителям управления и администрации предъявлены обвинения по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также индивидуальному предпринимателю в ч. 3 ст. 291 УК РФ (по подозрению в даче взятки).

В настоящее время следователи проводят необходимые действия для всестороннего изучения обстоятельств дела и выявления других эпизодов преступной деятельности.

