Отошли за киоск
Обвиняемому в нападении на участника СВО в Батайске запросили 11 лет колонии
В Батайском городском суде Ростовской области завершились прения по уголовному делу об уличном конфликте, в ходе которого несколько раз выстрелили в участника специальной военной операции Вячеслава К. (его фамилия не раскрывается). Прокурор попросил назначить обвиняемому Аразу Гусейнову 11 лет лишения свободы. Фигурант не признает вину.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Батайский городской суд завершил рассмотрение дела Араза Гусейнова, обвиняемого в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч.3 ст.30, п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ). В прениях сторон гособвинитель попросил назначить фигуранту 11 лет лишения свободы. Защита настаивает на том, что уголовное дело нужно прекратить в виду того, что подсудимый преступление не совершал. Суд удалился в совещательную комнату. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.
Конфликт с применением травматического оружия произошел в Батайске 3 сентября 2023 года около 2:00 в парке им. Ленина. По версии следствия, один из участников не менее восьми раз выстрелил из травматического оружия в область жизненно важных органов потерпевшего и скрылся. Пострадавшим оказался боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в военной операции на территории Украины.
Дело получило широкий общественный резонанс. Так, через несколько дней после происшествия бывший на тот момент депутатом Государственной думы России Александр Хинштейн обратился с запросами в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой о проверке по факту нападения группы лиц на участника СВО.
Занимавший в то время пост губернатора Ростовской области Василий Голубев заявлял, что будет внимательно следить за расследованием. «Виновные должны обязательно ответить по закону»,— писал тогда глава региона в своем Telegram-канале.
Мать 28-летнего Вячеслава К. Елизавета рассказывала СМИ, что ее сын состоял в ЧВК «Вагнер» и участвовал в военных конфликтах в Сирии и Африке, а затем был направлен в зону специальной военной операции.
Ночью 3 сентября Вячеслав К. гулял со своей девушкой в парке им. Ленина в Батайске. По словам его матери, рядом с кафе «Клевер» боец встретил одноклассника и остановился с ним поговорить. Заметив, что за ними наблюдает неизвестный, Вячеслав спросил, что тому нужно. После этого из кафе вышла группа людей, которые напали на Вячеслава и избили его. «Он сказал им: „Пацаны, я на фронте вас защищаю“»,— рассказывала мать потерпевшего. Но его слова вызвали новый всплеск агрессии нападавших.
Вячеслав якобы предложил нападавшим решить конфликт в бою один на один. С одним из них боец отошел за киоск, но там оппонент достал травматический пистолет и начал стрелять в Вячеслава. Несмотря на полученные ранения, пострадавший смог убежать, а наутро обратился в больницу.
По версии следствия, стрелявшим был Араз Гусейнов. Следователи отчитались о задержании подозреваемого спустя два дня. Он был заключен под стражу.
В суде Араз Гусейнов не признал вину. Адвокаты настаивают, что их доверитель не причастен к преступлению.