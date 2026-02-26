Отошли за киоск

В Батайском городском суде Ростовской области завершились прения по уголовному делу об уличном конфликте, в ходе которого несколько раз выстрелили в участника специальной военной операции Вячеслава К. (его фамилия не раскрывается). Прокурор попросил назначить обвиняемому Аразу Гусейнову 11 лет лишения свободы. Фигурант не признает вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Батайский городской суд завершил рассмотрение дела Араза Гусейнова, обвиняемого в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч.3 ст.30, п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ). В прениях сторон гособвинитель попросил назначить фигуранту 11 лет лишения свободы. Защита настаивает на том, что уголовное дело нужно прекратить в виду того, что подсудимый преступление не совершал. Суд удалился в совещательную комнату. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Конфликт с применением травматического оружия произошел в Батайске 3 сентября 2023 года около 2:00 в парке им. Ленина. По версии следствия, один из участников не менее восьми раз выстрелил из травматического оружия в область жизненно важных органов потерпевшего и скрылся. Пострадавшим оказался боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в военной операции на территории Украины.

Дело получило широкий общественный резонанс. Так, через несколько дней после происшествия бывший на тот момент депутатом Государственной думы России Александр Хинштейн обратился с запросами в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой о проверке по факту нападения группы лиц на участника СВО.

Занимавший в то время пост губернатора Ростовской области Василий Голубев заявлял, что будет внимательно следить за расследованием. «Виновные должны обязательно ответить по закону»,— писал тогда глава региона в своем Telegram-канале.

Мать 28-летнего Вячеслава К. Елизавета рассказывала СМИ, что ее сын состоял в ЧВК «Вагнер» и участвовал в военных конфликтах в Сирии и Африке, а затем был направлен в зону специальной военной операции.

Ночью 3 сентября Вячеслав К. гулял со своей девушкой в парке им. Ленина в Батайске. По словам его матери, рядом с кафе «Клевер» боец встретил одноклассника и остановился с ним поговорить. Заметив, что за ними наблюдает неизвестный, Вячеслав спросил, что тому нужно. После этого из кафе вышла группа людей, которые напали на Вячеслава и избили его. «Он сказал им: „Пацаны, я на фронте вас защищаю“»,— рассказывала мать потерпевшего. Но его слова вызвали новый всплеск агрессии нападавших.

Вячеслав якобы предложил нападавшим решить конфликт в бою один на один. С одним из них боец отошел за киоск, но там оппонент достал травматический пистолет и начал стрелять в Вячеслава. Несмотря на полученные ранения, пострадавший смог убежать, а наутро обратился в больницу.



По версии следствия, стрелявшим был Араз Гусейнов. Следователи отчитались о задержании подозреваемого спустя два дня. Он был заключен под стражу.

В суде Араз Гусейнов не признал вину. Адвокаты настаивают, что их доверитель не причастен к преступлению.

Мария Иванова