Уиткофф: США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на десять лет

Делегация США на переговорах предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, но Тегеран отверг эту идею. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

По словам дипломата, отказ иранских властей свидетельствовал о том, что у них «в мыслях не было делать ничего, кроме как продолжать обогащение урана для создания оружия». «Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо... Они отвергли это»,— рассказал господин Уиткофф в интервью Fox News. Как добавил спецпосланник президента США, уже во время второго раунда переговоров было ясно, что прийти к соглашению не удастся.

Иран и США провели три раунда переговоров по иранской ядерной программе. Третий раунд завершился 26 февраля. Через два дня США и Израиль начали военную операцию в Иране. Ее целями названы, в том числе, остановка ядерной программы, уничтожение ВПК и флота. При атаке погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Госдеп предписал эвакуироваться части дипломатов в Иордании, Бахрейне и Ираке. Дональд Трамп не исключил проведение наземной операции в Иране.

