Госдеп предписал эвакуироваться части дипломатов в Иордании, Бахрейне и Ираке

Госдеп США из-за угрозы безопасности предписал части своих дипломатов в посольствах в Бахрейне, Иордании и Ираке, а также членам их семей покинуть эти страны. Информация об этом приводится на сайтах дипмиссий. Речь идет о сотрудниках, не задействованных в выполнении «критически важных функций» диппредставительств.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При атаке погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в Персидском заливе. Страны региона закрыли воздушное пространство. США и страны Европы призвали отказаться от поездок в Иран. План эвакуации сограждан готовит, в частности, Великобритания.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».