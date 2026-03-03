Уиткофф: США потеряли надежду на сделку с Ираном на втором раунде переговоров

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона потеряла надежду на заключение мирного соглашения с Тегераном к концу второго раунда переговоров.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Спецпосланник США Стив Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По словам господина Уиткоффа, на первой встрече иранские переговорщики заявили, что располагают 460 кг урана, обогащенного до 60%, чего достаточно для создания 11 ядерных боезарядов. «Они гордились тем, что им удалось обойти все протоколы контроля»,— сказал спецпосланник в эфире Fox News (цитата по Times of Israel).

Стив Уиткофф добавил, что Вашингтон предлагал Ирану свернуть ракетную программу, отказаться от поддержки доверенных сил, ликвидировать флот и прекратить обогащение урана. Однако уже к концу второго раунда переговоров стало ясно, что «это невозможно». Третья встреча, по его словам, была «последней попыткой» и не принесла результатов.

Иран и США провели три раунда переговоров по иранской ядерной программе. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — Стив Уиткофф. Третий раунд завершился 26 февраля — за два дня до начала операции США и Израиля против Ирана.