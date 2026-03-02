Пролив дорогого риска

Цена нефти Brent превысила отметку в $81 за баррель впервые с июня 2025-го. На открытии торгов лондонской биржи стоимость подскочила сразу на 12% по сравнению с пятницей. Однако потом чуть скорректировалась и опустилась ниже $78 за баррель. Коррекция произошла на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Многие порты приостановили работу из-за ударов Израиля и США по Ирану и ответных атак Исламской Республики. Международная морская организация рекомендует судам избегать Ормузский пролив, на который приходится до трети мирового трафика нефти и газа.

1 марта остановил работу один из крупнейших портов мира — дубайский Джебель-Али. По данным Bloomberg, он пострадал от сильного пожара после удара Ирана. Financial Times сообщает о закрытии всех гаваней в Бахрейне и порта Дукм в Омане. 1 марта он подвергся атаке беспилотников. Хотя пока остаются открытыми морские узлы в Кувейте, Саудовской Аравии, Египте, Катаре и Иордании. Как пишет Reuters, по меньшей мере 150 танкеров, не дойдя до Ормузского пролива, бросили якорь в открытом море. При этом как минимум два судна, которые попытались пересечь акваторию, были атакованы. В МИД Ирана заверили, что Тегеран не планирует закрывать пролив.

Но судовладельцы все равно предпочитают не рисковать, говорит председатель совета директоров «Совфрахт» Дмитрий Пурим: «Фрахт будет дорожать на 20-30%, а возможно и в два раза. Это зависит от длительности конфликта. Если он продлится более 10 дней, рост ставок в два раза вполне вероятен. Капитан принимает решение самостоятельно, однако судовладелец вправе отказаться от перевозки, если судну угрожает физическое уничтожение. Это предусмотрено международными нормами и стандартными условиями чартеров. Большинство капитанов, вероятно, воспользуются этой оговоркой. На практике любой танкер можно обвинить в перевозке "не той" нефти или связать с "не тем" судовладельцем. Определить это без специальной проверки сложно, и заниматься этим никто не будет.

Поэтому рассчитывать на массовый проход судов через Ормузский пролив не приходится. Для контейнерных перевозок сроки не так критичны, как для перевозок нефти. Задержка на неделю при доставке контейнеров из Китая в Европу или с Ближнего Востока в Китай не является существенным фактором».

Как пишет Reuters, если конфликт затянется, нефтяные котировки достигнут $100 за баррель. А критической ситуация для мирового рынка станет при ценах на уровне $120 за баррель. На фоне возможной нехватки нефти с Ближнего Востока 1 марта восемь стран-членов ОПЕК+ договорились с апреля нарастить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки. Так, России формально разрешено увеличить разработку еще почти на 6%. При этом очевидцы сообщают об ударе по одному из крупнейших НПЗ в мире в саудовской Рас-Таннуре. На открытии торгов в Европе стоимость газа растет примерно на 20%. Полноценных альтернатив поставкам энергоносителей через Ормузский пролив практически нет, отмечает независимый эксперт нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин: «Существуют обходные маршруты, которые могут пропускать около 4-5 млн баррелей в сутки. Таким образом, мировой рынок может недополучить 13-15 млн баррелей нефти в день. Около 80% этих объемов приходится на азиатские страны — Индию, Китай и Японию, еще 20–25% — на Европу.

Основные потребители нефти, зависящие от Ормузского пролива, располагают запасами, которых хватит на 30–60 дней. После этого начнутся серьезные трудности. Частичным решением может стать российская нефть: компании способны увеличить добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки. Однако этого недостаточно для компенсации потерь при длительном закрытии пролива. Через Ормузский пролив проходит также около 30-35% мировых поставок сжиженного природного газа, в основном из Катара, в направлении азиатских и европейских рынков. Наиболее тревожной остается ситуация именно с поставками СПГ».

Объем торгов выходного дня на Мосбирже превысил 60 млрд руб., что в четыре раза больше обычного. Утром 2 марта фьючерсы на золото и серебро растут на 3%, стоимость тройской унции превышает $5,4 тыс. и $96 соответственно. Кроме того, прибавляют акции российских нефтедобывающих компаний. Впрочем, этот рост во многом вызван спекулятивной активностью, считает директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков: «Пока продолжается эскалация, инвесторы будут уходить в защитные активы. Однако рост золота и нефти начался еще до этих событий, поэтому вряд ли цены достигнут уровней $120 или $100 за баррель нефти и $6 тыс. — за золото.

Если конфликт затянется, и цены резко вырастут в течение месяца, это усилит опасения рецессии мировой экономики. В случае локальной спекулятивной реакции при быстром завершении конфликта возможен существенный откат от максимумов.

Вполне вероятно, что цена нефти вернется в район $60 за баррель. Что касается роста объема торгов в выходные на Мосбирже, который превысил 60 млрд руб., торги выходного дня в основном являются площадкой для частных инвесторов. Спекулятивная реакция часто оказывается необоснованной».

В выходные акции российских золотодобытчиков и нефтяных компаний росли по 2-3%. Между тем воющие стороны могут вскоре выйти на новые переговоры.

