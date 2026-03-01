Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нефть поставили на паузу

Блокировка Ормузского пролива обойдется дорого самому Ирану

Торговля через Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке фактически приостановлена: по меньшей мере 150 танкеров бросили якорь в открытом море, не дойдя до Ормуза, как минимум два судна из попытавшихся пересечь его были атакованы. Даже кратковременное закрытие пролива обернется удорожанием фрахта и страхования, считают аналитики. Стоимость нефти при этом может превысить отметку $100 за баррель. Полная же блокировка заметно ограничит предложение нефти и потребует от поставщиков поиска новых цепочек поставок. Несмотря на эскалацию военных действий и угрозы иранских властей, длительная пауза в работе канала пока рассматривается как маловероятный сценарий, прежде всего потому, что одним из главных пострадавших в результате окажется сам Иран.

Из-за тумана войны Ормузский пролив остается «проливом Шредингера» — не зная, открыт он или закрыт, большинство судоводителей вчера предпочли встать на якорь, не входя в рискованные воды

Из-за тумана войны Ормузский пролив остается «проливом Шредингера» — не зная, открыт он или закрыт, большинство судоводителей вчера предпочли встать на якорь, не входя в рискованные воды

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Из-за тумана войны Ормузский пролив остается «проливом Шредингера» — не зная, открыт он или закрыт, большинство судоводителей вчера предпочли встать на якорь, не входя в рискованные воды

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Торговые суда не могут пройти через Ормузский пролив, следует из данных систем отслеживания морских перевозок. Пролив — стратегически важный коридор, который соединяет Персидский залив с Оманским, через него поставляется 30% всего мирового оборота сжиженного природного газа (СПГ) и около 20% нефти и нефтепродуктов. По подсчетам Reuters, как минимум 150 танкеров, не дойдя до пролива, бросили якорь в открытом море. Фактическая блокировка Ормуза — ответ Ирана на военную операцию Израиля и США.

Пока официальные заявления иранских властей противоречат друг другу: так, утром 1 марта о закрытии пролива говорил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений (высший совещательный орган Ирана) Мохсен Резаи, а вечером того же дня глава МИД Ирана Аббас Аракчи, напротив, утверждал, что коммерческое судоходство в проливе не заблокировано.Между тем как минимум два танкера, которые попытались его пройти, были атакованы Ираном.

Происшествий с российскими судами в районе пролива не зафиксировано, сообщил Минтранс РФ (что, впрочем, не проясняет судьбу танкеров теневого флота, которые довольно часто меняют собственников и регистрацию для избегания санкционных ограничений). На фоне усиливающихся рисков проход своих судов через коридор приостановили крупнейшие судоходные компании Германии, Японии, Франции и других стран.

Даже короткая пауза в движении через пролив гарантированно приведет к удорожанию фрахта и страхования, отмечают аналитики Barclays и ING.

На прошлой неделе только на новостях об угрозе войны США и Ирана стоимость фрахта супертанкеров класса VLCC (большие нефтевозы, которые вмещают до 2 млн баррелей) с Ближнего Востока в Китай уже подскочила до максимума за шесть лет, превысив $170 тыс. в сутки. Эксперты ожидают обновления рекордных значений в начале следующей недели. Затянувшаяся же пауза, отмечают в Barclays, приведет к тому, что цена на нефть марки Brent поднимется выше отметки $100 за баррель. В пятницу она впервые с июля 2025 года (предыдущая эскалация) была выше $73 за баррель.

США и Израиль наносят удары и ждут начала уличных беспорядков

Полный запрет на движение торговых судов обернется серьезными убытками как минимум для Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, которым предстоит перестраивать цепочки поставок, удлиняя их в связи с необходимостью обхода Африки вдоль западного побережья. Чувствительными ограничения будут и для Катара, который остается вторым по величине в мире экспортером СПГ (его поставки составляют 20% мировых). Бесперебойное движение через Ормуз принципиально важно и для самого Ирана: при блокировке пролива и военных действиях, которые за ней последуют, экспорт из Тегерана может быть также ограничен. Выпавшие поставки оцениваются примерно в 2 млн баррелей в сутки (б/с). Блокировка повлечет за собой в том числе приостановку отгрузок в Китай, на который приходится более 75% всего нефтяного экспорта страны. По данным Kpler, в 2025 году КНР закупала в среднем 1,38 млн баррелей иранской нефти в сутки — это 13,4% от общего объема нефти, поставляемой в страну по морю.

Воспользоваться сложившейся ситуацией и нарастить отгрузки в КНР теоретически может Россия (страна выиграет и от роста цен на нефть, который критически важен в контексте падающих в последние годы нефтегазовых доходов российского бюджета). Впрочем, для Пекина расширение закупок российской нефти при этом несет риск возможного обострения отношений с США: по торговому соглашению, заключенному по итогам «тарифной войны», Китай согласился ограничить такие поставки, однако с конца прошлого года они, напротив, растут.

Россия может увеличить добычу нефти на 3% в 2026 году

Отметим, в последние годы иранские власти угрожали блокировкой Ормуза регулярно, однако до сих пор не закрывали пролив полностью именно из-за рисков для самого Ирана. По той же причине нынешняя приостановка не продлится долго, считают аналитики. Такой сценарий пока, по всей видимости, не заложен и в прогнозы ОПЕК+. Восемь стран организации на фоне эскалации конфликта приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в апреле на 206 тыс. б/с по сравнению с мартом. Эта не слишком большая корректировка свидетельствует о том, что глобально риски кризиса предложения углеводородов пока оцениваются как незначительные.

Кристина Боровикова, Олег Сапожков

Фотогалерея

«Львиный рык»

Предыдущая фотография
Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Ammar Awad / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Следующая фотография
1 / 32

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Ammar Awad / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Смотреть

Новости компаний Все