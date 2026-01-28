УК Ростовской области задолжали за электричество более 70 млн рублей за год
Задолженность 69 управляющих компаний Ростовской области за электроэнергию достигла 70,6 млн руб. по итогам 2025 года, увеличившись на 14,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», опубликовав обновленный антирейтинг должников.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации энергокомпании, крупнейший долг накопила ростовская ООО «УК Наследие» — 5,7 млн руб. , которая обслуживает дома бизнес- и премиум-класса в центральной части города. По количеству неоплаченных периодов лидирует таганрогская ООО «Уютный мир» с задолженностью 3 млн руб. за 30 расчетных периодов.
«Долги — это не только следствие бездействия самих компаний, но и тревожный сигнал о состоянии коммунальной инфраструктуры обслуживаемых ими домов»,— заявил директор департамента по работе с населением Александр Светличный. По его словам, увеличение количества должников указывает на системные проблемы.
За год список пополнился 24 новыми организациями из Ростова-на-Дону, Азова, Батайска и других муниципалитетов области. Одновременно несколько компаний исключили из перечня из-за лишения лицензий.