Строительство дороги от Суворовского до Орбитальной обойдется в 4,5 млрд рублей

Общий бюджет проекта строительства дороги из микрорайона Суворовский до улицы Орбитальная составит 4,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе губернатора. Строительство дороги планируется начать в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы продлятся три года и включают строительство дублера ростовской улицы Орбитальной. Новая дорога, известная как «Орбитальная-2», будет соединять автодорогу 60К-25 (Ростов — Дебальцево) с региональной дорогой 60Н-82 (Аксай — Большой Лог — Новочеркасск), а также с улицей Обсерваторной в Верхнетемерницком. Трасса пересечет федеральную М-4 «Дон», для чего будет создана двухуровневая развязка.

Проект проходит через садовое товарищество «Защитник» и обеспечит выезд из Суворовского на улицу Обсерваторную, что упростит жителям микрорайона проезд в Северный жилой массив, на северный объезд Ростова и в район Темерник. Длина новой дороги составит 4,5 км. Проект уже согласован строительной экспертизой.

Николай Аксенов