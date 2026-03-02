В Сочи вернулись более 20 самолетов с запасных аэродромов

В аэропорт Сочи вернулись более 20 самолетов с запасных аэродромов. Они будут обслужены и отправлены в города назначения. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

По данным на 15:00, 37 рейсов вылетели из аэропорта Сочи. 52 рейса совершили посадку в аэропорту города-курорта.

В общей и чистой зонах аэропорта работают менеджеры по гостеприимному сервису, они оказывают помощь в возникновении вопросов у пассажиров. Кроме того, в терминале есть бесплатная комната матери и ребенка. Рядом с санузлами расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию и обслуживает воздушные суда в порядке очередности. До конца суток специалисты планируют принять 100 рейсов на прибытие и отправить 101 рейс на вылет.

Ранее в Сочи система ПВО отражала атаку БПЛА. Мэр Андрей Прошунин сообщил, что все службы перевели в режим максимальной готовности, а их действия координировал оперативный штаб.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 2 марта подразделения ПВО уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата, в том числе 67 — над акваторией Черного моря и 66 — над территорией Краснодарского края.

Алина Зорина