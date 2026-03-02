Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию и обслуживает воздушные суда в порядке очередности. До конца суток специалисты планируют принять 100 рейсов на прибытие и отправить 101 рейс на вылет, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

В настоящее время сотрудники аэропорта совместно с авиаперевозчиками принимают меры для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. При этом представители авиаузла предупреждают о возможных вынужденных переносах, отменах или объединениях отдельных рейсов. Авиакомпании своевременно информируют пассажиров об изменениях в расписании.

Коллектив аэропорта в текущих условиях организовал необходимые меры для пребывания и обслуживания пассажиров. Минувшей ночью специалисты обеспечили расселение пассажиров 42 рейсов в гостиницы. В настоящий момент скоплений людей в терминале нет.

Ранее в Сочи система ПВО отражала атаку беспилотников. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что все службы перевели в режим максимальной готовности, а их действия координировал оперативный штаб.

По данным военного ведомства, в ночь с 1 на 2 марта подразделения ПВО перехватили и уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата, в том числе 67 — над акваторией Черного моря и 66 — над территорией Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал указ о запрете фото- и видеосъемки работы средств ПВО и публикации данных о местах падения БПЛА. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс., для юридических — до 100 тыс. руб.

Мария Удовик