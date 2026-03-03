Первый в России Dusit Thani в формате Premium Ultra All Inclusive примет первых гостей уже в апреле

Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon 5* — один из новых флагманов luxury-кластера всесезонного SPA-курорта Miracleon.

Первый в России пятизвездочный отель премиального тайского бренда Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon 5* расположен на первой береговой линии всесезонного SPA-курорта и с апреля 2026 года начнет тестовый прием гостей в формате Premium Ultra All Inclusive* Премиум ультра все включено. Объединив философию тайского гостеприимства с мировыми стандартами сервиса, отель предлагает отдых в концепции «тихой роскоши», где каждая деталь продумана для гармонии и глубокого расслабления.

Просторные 182 номера площадью от 45 до 180 кв. м оформлены в светлой природной палитре с акцентами, отсылающими к эстетике Таиланда. Из окон всех номеров открывается панорамный вид на море. Люксы представлены с индивидуальными подогреваемыми бассейнами и террасами. В каждом номере — косметика Chopard, чайно-кофейные станции и современные технологичные решения для безмятежного отдыха.

На седьмом этаже расположен первый в России SPA**-комплекс международного бренда Devarana — пространство гармонии тела и разума. Гостей ждут аутентичные тайские ритуалы, персонализированные программы восстановления, акватермальная зона с бассейном и выплывной чашей, арома- и соляные сауны, VIP***-хаммам и кабинеты для парных ритуалов. Два круглогодичных подогреваемых инфинити-бассейна на крыше открывают панораму Черного моря.

Формат Premium Ultra All Inclusive объединяет гастрономическое путешествие по кухням мира, интерактивную подачу блюд, rooftop****-ресторан с авторскими сетами и премиальный бар с импортными позициями.

«Переход на Premium Ultra All Inclusive— стратегическое решение для нас,— отмечает заместитель директора по продажам и маркетингу курорта Miracleon Кристина Лившиц.— Мы создаем полноценный туристический продукт, где гость может полностью погрузиться в отдых».

С 1 по 30 апреля пройдет этап «Время первых» — возможность для гостей одними из первых оценить новый формат до официального открытия в мае. Количество номеров по специальному тарифу ограничено и уже доступно на сайте курорта.

Miracleon — всесезонный SPA-курорт на побережье Черного море в Анапе, гарантирующий международный уровень комфорта в сочетании с премиальным сервисом и южным гостеприимством Краснодарского края. Расположившись на территории одного из лучших бальнеологических курортов мира, Miracleon объединил лучшее, что есть в отдыхе: шесть отелей уровня 4* и 5* с ресторанами и барами, круглосуточные SPA-комплексы, оборудованный песчаный пляж протяженностью 1,5 км и более 50 гектаров парковой зоны с уникальным средиземноморским климатом.

https://miracleon.ru/

*Premium Ultra All Inclusive - Премиум ультра все включено. **SPA – СПА ***VIP - Особо важная персона ****rooftop - крыша

