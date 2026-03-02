В Геленджике не зафиксировали повреждений после атаки беспилотников

В ночь с 1 на 2 марта Геленджик, как и другие города Краснодарского края, подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

По словам мэра Геленджика, в результате налета беспилотников на территории муниципалитета не было зафиксировано пострадавших и повреждений инфраструктуры. Алексей Богодистов поблагодарил военных за четкую отработку целей прошедшей ночью.

В Новороссийске же повреждения получили 17 жилых домов, о чем ранее заявлял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Позже глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что при атаке БПЛА также пострадали три детских сада.

В результате массированной атаки ВСУ в Новороссийске ранения получили пять человек. В настоящее время люди, получившие травмы легкой и средней тяжести, получают медицинскую помощь в больнице.

София Моисеенко