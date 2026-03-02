Ростовская область экспортировала в Узбекистан 57,8 тонны мяса

С территории Ростовской области с 16 по 20 февраля отправили на экспорт три партии мяса птицы общим весом 57,8 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Продукция предназначалась для экспорта в Узбекистан. Проверки проходили в местах полного таможенного оформления. Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям стран-импортеров. Качество и безопасность товара подтвердили результаты лабораторных исследований, которые провел Донской филиал ФГБУ ЦОК АПК.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», с территории Ростовской области в 2025 году экспортировали чуть более 1,7 млн т продукции предприятий агропромышленного комплекса региона.

Константин Соловьев