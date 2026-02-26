Из Ростовской области экспортировали более 17 млн тонн продукции АПК

С территории Ростовской области в 2025 году экспортировали чуть более 17 млн т продукции предприятий агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщила руководитель органа по сертификации Донского филиала «ЦОК АПК» Инна Поддубецкая во время круглого стола, который «Ъ-Ростов» проводил 25 февраля в рамках деловой программы форума «Интерагромаш» и выставки «Агротехнологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

По данным специалистов учреждения, около 61% продукции (13 млн т от общего объема) составили зерновые культуры, еще 23% составила масложировая продукция.

«Больше всего из Ростовской области экспортировали пшеницы (68%), большая часть которой была четвертого класса (43%), а основными покупателями стали Турция, Египет, Ливан, Албания, Израиль и Тунис. Вся зерновая продукция, отправляемая на экспорт, проходит оценку соответствия в Донском филиале ФГБУ ЦОК “АПК”»,– уточнила Инна Поддубецкая.

По ее словам, вся сельхозпродукция, предназначенная для продажи и перемещения на территории России, в соответствии с действующими нормативами и требованиями, должна пройти процедуру декларирования соответствия, испытания аккредитованной лаборатории.

Сославшись на данные Россельхознадзора, эксперт заявила, что за 2025 год в Ростовской области прекратили действие 1,7 тыс. деклараций о соответствии требований качества зерна.

«Среди причин – выявление партии с зараженностью, не полностью выполненные показатели, завышенные показатели количества собранного урожая или отсутствие исследования на остаточное количество действующих веществ пестицидов, применяемых при выращивании зерна»,– резюмировала Инна Поддубецкая.

Константин Соловьев