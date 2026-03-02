Мэр Режа призвал прекратить критику отправленного в отставку предшественника

Критики работы экс-мэра Режа (Свердловская область) Ивана Карташова, который руководил городом в 2019-2025 годах, не понимают «груза ответственности за принимаемые решения и за людей», заявил в интервью «Ъ-Урал» действующий градоначальник Евгений Чепчугов. Он подчеркнул, что его предшественник «заложил много положительных моментов для развития Режа». «Что бы ни говорили различные "доброжелатели", но именно при нем округ пережил эпидемию COVID-19, частичную мобилизацию и стихийные пожары. Со своими обязанностями он справился, а остальное, я не считаю себя в праве обсуждать»,— добавил господин Чепчугов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Чепчугов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Иван Карташов Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Евгений Чепчугов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Иван Карташов Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Иван Карташов оставил пост мэра в марте 2025 года в связи с заявлением об уходе по собственному желанию и получил должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области. Позже городская прокуратура обратилась в суд и потребовала признать чиновника покинувшим пост в связи с утратой доверия. По данным надзорного ведомства, Иван Карташов в 2019-2023 годы незаконно получал выплаты из местного бюджета на общую сумму 2,8 млн руб. В декабре 2025 года судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда удовлетворила требования прокуратуры. В том же месяце экс-мэр оставил должность заместителя министра. Позже, как стало известно «Ъ-Урал», Иван Карташов получил пост заместителя директора «Сафьяновской меди».

Ивана Карташова сменил Евгений Чепчугов, который вступил в должность главы Режа в ноябре 2025 года после четырех попыток депутатов местной думы собрать кворум для рассмотрения вопроса об избрании мэра. Позже градоначальник заявил о необходимости покончить с «режевским политическим инфантилизмом» и призвал объединить усилия над городскими проектами по увеличению турпотока в пять раз, строительству студенческого кампуса и созданию эффективной системы теплоснабжения.

Подробнее о видении развития Режа — в интервью Евгения Чепчугова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев