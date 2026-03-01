Ирану объявлена война с режимом

В воскресенье, 1 марта, на следующий день после нападения США и Израиля на Иран, в Тегеране объявили о гибели в результате американо-израильских ударов своего верховного лидера Али Хаменеи, управлявшего страной с 1989 года. Исполняющим обязанности погибшего стал священнослужитель Алиреза Арафи, который возглавил Совет лидеров — коллективный орган власти, созданный на время войны. Иран назвал устранение аятоллы Хаменеи «открытым объявлением войны мусульманам» и обрушил на страны Ближнего Востока новый, еще более мощный шквал ударов, дотянувшихся даже до Кипра. Стороны обменивались ударами весь день, но вечером 1 марта президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что «новое руководство» Ирана запросило у него возобновление переговоров и он согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отместку за гибель своего верховного лидера Иран обрушил на Израиль сотни ракет и дронов. Израильские ПВО сбили более 90% из них, однако полностью прилетов избежать не удалось

Неожиданный поворот «Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали»,— сказал Дональд Трамп в интервью изданию The Atlantic вечером в воскресенье. На вопрос о сроках возможных переговоров президент ответил уклончиво, отметив при этом, что некоторые из иранских представителей, участвовавших в недавних контактах, погибли в результате ударов. «Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы вели переговоры, тоже умерли, потому что это был большой удар. Им следовало сделать это раньше. Они могли бы заключить сделку. Они слишком хитрили»,— добавил президент США. Тем самым в ситуации был поставлен большой вопросительный знак. Вопрос заключается в том, означают ли слова Дональда Трампа наступление перемирия или боевые действия продолжатся.

Коллективное сознательное Убийство великого аятоллы Али Хаменеи иранские власти официально подтвердили 1 марта, объявив в стране 40-дневный траур. Заявление появилось на следующий день после того, как США и Израиль вступили в полномасштабную войну против Ирана, провозгласив ее целью смену власти в стране. Рахбар (так называют в Иране верховного лидера) был убит в субботу, 28 февраля, в ходе первой, утренней волны ударов, направленных на высшее политическое и военное руководство Исламской Республики. В этот день он прибыл в свою резиденцию в Тегеране для встречи с подчиненными, что стало известно США и Израилю и повлияло на их решение именно в этот момент начать войну. В основу операции по устранению верховного лидера Ирана лег план, который израильские военные готовили в течение нескольких месяцев на основе сведений, получаемых Управлением военной разведки Израиля (АМАН), сообщил “Ъ” израильский военный источник. Он подтвердил, что в этот день ударам подверглись несколько мест в Тегеране, где собрались военные и государственные руководители высокого ранга. По данным источников The New York Times, свой вклад в подготовку операции внесло и ЦРУ, которое долгое время следило за перемещениями аятоллы Хаменеи. В ночь на 1 марта с заявлением по поводу смерти иранского лидера выступил президент США Дональд Трамп, который назвал его убийство «восстановлением справедливости» не только для иранского народа, но и для всех иностранцев, «убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов». «Это величайший шанс для иранского народа вернуть себе страну,— подчеркнул президент в соцсети Truth Social.— Мы слышим, что многие из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), армии, других силовых структур и полиции больше не хотят воевать и ищут у нас защиты». Он выразил надежду на то, что силовики «мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе как единое целое». Он подчеркнул: «Этот процесс должен начаться в скором времени». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впрочем, у иранского руководства имеются свои планы. После гибели аятоллы Хаменеи оставшиеся в живых государственные и религиозные деятели экстренно сформировали Совет лидеров — коллективный орган управления страной. Его возглавил 67-летний священнослужитель Алиреза Арафи, доверенное лицо верховного лидера, ставший де-факто его преемником. В совет вошли также президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной системы страны Голам-Хосейн Мохсени-Эджеи и некоторые члены Совета стражей конституции — надпарламентского органа власти, который эквивалентен в Иране конституционному суду. Кадровые перестановки произошли и в других структурах, затронутых американо-израильскими ударами. Так, на место убитого утром 28 февраля начальника КСИР генерал-майора Мохаммада Пакпура был назначен Ахмад Вахиди — бывший министр обороны и экс-министр внутренних дел Ирана, который известен своим участием в силовом подавлении уличных протестов 2022–2023 годов и нынешней волны антиправительственных акций, начавшихся 28 декабря 2025 года. «Это тяжкое преступление никогда не останется безнаказанным,— заявил президент Пезешкиан, комментируя ликвидацию рахбара.— Убийство высшего политического лидера Исламской Республики Иран и выдающегося лидера шиитского мира является открытым объявлением войны мусульманам, особенно шиитам, по всему миру со стороны зловещего американо-сионистского альянса». Иранский президент пообещал, что его страна ответит «со всей силой и решимостью». Возмездие США и Израилю пообещало и командование КСИР, которое объявило о намерении «решительно продолжать путь своего лидера, защищая его наследие, твердо противостоя внутренним и внешним заговорам и совершая назидательное наказание агрессорам». Как в мире реагируют на операцию США и Израиля Иран 1 марта сообщил о новой, более мощной волне ударов по Израилю и американским базам. Под его ракетный обстрел попал не только Израиль, но и страны региона, на территории которых размещены военные объекты США,—Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания. «Прилеты» носили неизбирательный характер и, по словам очевидцев, затронули гражданскую инфраструктуру. 1 марта в семи крупнейших аэропортах Ближнего Востока было отменено более 3,4 тыс. рейсов, свидетельствуют данные порталов, отслеживающих полеты. Тегеран попытался атаковать и территорию Кипра, где находится британская военная база. Отдельно Тегеран объявил о блокаде Ормузского пролива — ключевой нефтяной артерии региона — и заявил, что американские корабли больше не имеют права заходить в Персидский залив. Для того чтобы подтвердить серьезность своих намерений, 1 марта в районе Ормузского пролива иранцы атаковали нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Республики Палау.

Война с открытой датой Авиация ЦАХАЛа приступила 1 марта к ударам по центру Тегерана, надеясь нанести урон силовым структурам страны и тем самым облегчить уличные протесты, которые, по замыслу США и Израиля, должны привести к свержению режима. В соцсети X премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил видеообращение на фарси, сгенерированное при помощи искусственного интеллекта. В нем он в очередной раз обратился ко всем этническим группам, населяющим Исламскую Республику. «В ближайшие дни мы нанесем удары по тысячам целей террористического режима,— пообещал Нетаньяху.— Настал момент, когда вы должны выйти на улицы миллионами, чтобы завершить начатое, чтобы свергнуть режим террора, который отравил ваши жизни». Власти Израиля уже охарактеризовали свою операцию «Львиный рык» как крупнейшую в истории израильских ВВС. Только за первый день войны авиация ЦАХАЛа нанесла удары по более чем 500 целям с использованием 200 боевых самолетов. «Это крупнейший военный авиаудар в истории ВВС Израиля, проведенный на основе тщательного планирования и высококачественной разведывательной информации при одновременной синхронизации действий сотен истребителей»,— сообщила армейская пресс-служба. С учетом боевых вылетов ВВС США только за первые 12 часов войны по Ирану было нанесено 900 ударов. Из-за конфликта на Ближнем Востоке туроператоры могут потерять до $10 млн Счет погибших в Исламской Республике идет на сотни. Государственные иранские СМИ утверждают, что в зоне американо-израильских бомбардировок оказалась женская школа в городе Минаб, где, по официальной версии, погибли 85 человек, включая школьниц и их родителей. Центральное командование ВС США пообещало изучить все данные по этому инциденту. В рамках операции против Ирана, которую американское руководство назвало «Эпическая ярость», Пентагон впервые применил новое оружие — собственные дроны-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), сконструированные в прошлом году благодаря обратной инженерии иранских беспилотников Shahed. Эскадрилья LUCAS была размещена на Ближнем Востоке еще в декабре 2025 года. Кроме того, в массированных американских ударах по Ирану использовались ракеты Tomahawk, на которые впервые, как обращает внимание американский военный журнал TWZ, было нанесено черное противорадиолокационное покрытие, чтобы затруднить обнаружение ракеты. Блокировка Ормузского пролива обойдется дорого самому Ирану ЦАХАЛ в тесной координации с Пентагоном «потратил тысячи часов на создание исчерпывающей базы целей в Иране», рассказал “Ъ” израильский военный источник. Для реализации действий по их уничтожению потребуется немало времени. «За последние месяцы число целей увеличилось на сотни процентов»,— сообщил собеседник “Ъ”. Он добавил, что в израильском тылу были усилены меры безопасности, чтобы обеспечить надежное реагирование на ответные удары и защитить гражданское население. Израильская армия хорошо усвоила все уроки, которые преподала ей 12-дневная война с Ираном в прошлом году, подчеркнул источник. В своем первом выступлении после начала войны премьер Нетаньяху подчеркнул, что нынешний конфликт с Ираном обещает быть более масштабным, чем прошлогодняя война. Не исключено, что это означает более долгую войну, продолжительность которой предугадать сложно. Ясность в этот вопрос не внес и президент Трамп, который в соцсети Truth Social заявил, что «массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения цели». А цель американо-израильской операции — свержение иранского режима.

Нил Кербелов