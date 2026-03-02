Дуров: находиться под ударами в Дубае более безопасно, чем жить в Европе

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что покинул Дубай и сейчас находится в Европе. Он заявил, что таким образом подвергает себя большему риску.

«Неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, так что я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя еще большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай по статистике безопаснее, даже когда летают ракеты»,— написал господин Дуров в соцсети Х. Ранее силы Ирана нанесли удары по американским базам в ОАЭ.

Павел Дуров неоднократно высказывался против политики стран ЕС в отношении технологических компаний. По его мнению, Евросоюз устанавливает «невыполнимые правила», чтобы наказать компании, если они отказываются «молча ограничивать свободу слова».

В августе спецслужбы Франции выписали ордер на арест господина Дурова. Его подозревали в соучастии в тяжких преступлениях из-за отказа в модерации контента Telegram. Позже в России в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о содействии терроризму.