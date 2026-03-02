Обломки БПЛА упали в пригороде Краснодара

В пригороде Краснодара обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, сообщили в региональном оперативном штабе.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают специальные и оперативные службы.

Ранее на всей территории региона объявлялась опасность атаки БПЛА. Массированная атака дронов отражалась в Сочи, после чего угроза была объявлена в Геленджике.

Отражение атаки беспилотных летательных аппаратов в данный момент продолжается в Новороссийске, где власти перекрыли движение транспорта и призвали жителей не подходить к окнам.

Наталья Решетняк