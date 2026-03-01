Вечером над Азовским морем сбили пять БПЛА

В период с 14:00 до 17:00 мск дежурные системы противовоздушной обороны России зафиксировали и уничтожили 84 беспилотных летательных аппарата украинского производства самолетного типа. Об этом пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 34 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, пять дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, 11— в воздушном пространстве Краснодарского края, семь — над территорией Белгородской области, два над территорией Курской области и один – над Брянской областью.

Все цели были успешно перехвачены средствами ПВО до достижения потенциально опасных объектов на территории страны.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в период с 08:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Валентина Любашенко