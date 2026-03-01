Над акваторией Азовского моря сбили 8 беспилотников

В период с 08:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество целей зафиксировано над территорией республики Крым — здесь было уничтожено 17 беспилотников. Еще 8 аппаратов ликвидированы над акваторией Азовского моря, пять— над территорией Курской области.

Четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, три — над Краснодарским краем, один – над территорией Брянской области.

Информация о разрушениях или пострадавших не приводится. Оперативная обстановка в регионах уточняется.

Валентина Любашенко