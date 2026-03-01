Точка многообразия

По итогам главной британской музыкальной церемонии 26-летняя жительница Лондона Оливия Дин может уже сейчас считаться абсолютной фавориткой индустрии: ранее в этом году ей дали Grammy за лучший дебют, а теперь на BRIT Awards она удостоилась премий за лучшую песню года и лучший альбом, а также как «лучший поп-артист» и «артист года». И все же церемония вошла в историю благодаря гораздо более знаменитым артистам, считает Игорь Гаврилов.

Выступление испанки Росалии («лучший зарубежный артист») подарило церемонии момент особого подъема Фото: Isabel Infantes / Reuters Выступление Робби Уильямса на BRIT Awards Фото: Isabel Infantes / Reuters Выступление Оливии Дин на BRIT Awards Фото: Isabel Infantes / Reuters Сомбр во время выступления на BRIT Awards Фото: AP Дуа Липа на BRIT Awards Фото: AP Ноэл Галлахер Фото: AP

Церемония вручения BRIT Awards традиционно проходит спустя месяц после Grammy. Премию Британской ассоциации производителей фонограмм в этом году впервые вручали не в Лондоне и сразу на самой большой в ее истории концертной площадке — 20-тысячной Co-op Live.

Чествовали на ней музыку, вышедшую с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025-го. Ведущий церемонии Джек Уайтхолл представил Манчестер как «город бритпопа, рейва и Мика Хакнелла» и «точку G севера Англии».

Организаторам BRIT Awards явно требовалось как-то отметить в ходе церемонии воссоединение Oasis, в ходе которого в 2025 году главная манчестерская группа проехала по миру с грандиозным концертным туром (см. “Ъ” от 25 мая 2025 года).

Группа не выступила на церемонии, а ее основатель Лиам Галлахер даже не счел нужным на нее явиться. Так что пришлось наградить его брата Ноэла как «сонграйтера года» — хотя в 2025-м он не выпустил ни одной песни.

При этом на BRIT Awards вообще не прозвучало слово «Radiohead», несмотря на то что воссоединительное турне группы в минувшем году было хоть и менее масштабным, но не менее важным для индустрии событием, чем тур Oasis.

Организаторы церемонии BRIT Awards традиционно соревнуются по масштабу сценографии с Grammy и в этом году почти догнали американских коллег.

Чего стоит хотя бы большой номер в честь продюсера Марка Ронсона, которому дали специальную награду за выдающийся вклад в музыку.

Ронсон выступил на сцене как диджей и музыкант, а аккомпанировала ему группа Эми Уайнхаус, певицы, с сотрудничества с которой начался триумфальный путь Ронсона в шоу-бизнесе. Эми Уайнхаус, ушедшая из жизни в 2011 году, пела на экране старенького телевизора, установленного на пианино, на котором играл Ронсон. А во плоти на сцене появились Дуа Липа и Гостфейс Килла.

В традиционном сегменте «In Memoriam» среди прочих вспомнили манчестерского бас-гитариста Мэни (The Stone Roses, Primal Scream), а также Криси Ри, Брайана Уилсона и умершего накануне Нила Седаку, и каждый из них был достоин отдельного трибьютного номера.

Но номер в итоге был посвящен Оззи Осборну. Семья покойного солиста Black Sabbath продолжает с бронебойной энергией развивать бренд «Оззи» с явным намерением создать в итоге нечто вроде «Оззиленда» с максимальной монетизацией имени артиста. На сцену в Манчестере поднялись вдова певца Шерон и их дочь Келли. Бывшая капризная пухляшка из «Семейки Осборнов» к явному неудовольствию аудитории встряла в речь мамы с фразой о том, что «Манчестер — это, конечно, хорошо, но мы все равно любим Бирмингем и Aston Villa».

Рэй на BRIT Awards Фото: AP Робби Уильямс (слева) поздравляет Сэма Фендера с победой в номинации «Песня года» Фото: AP Гарри Стайлз на BRIT Awards Фото: AP Wolf Alice на BRIT Awards Фото: Isabel Infantes / Reuters Бьорк во время выступления на BRIT Awards Фото: Isabel Infantes / Reuters

В Манчестере не стали тащить на сцену Янгблада с песней Black Sabbath «Changes» — ресурс этого удостоенного Grammy трюка не бесконечен (см. “Ъ” от 6 июля 2025 года). Под аккомпанемент Закка Уайлда, многолетнего гитариста-соратника Оззи, и басиста Metallica Роба Трухильо песню «No More Tears» исполнил Робби Уильямс.

Новый альбом певца «Britpop» явно будет лидировать в номинациях BRIT Awards 2027 года (см. “Ъ” от 23 января). Уильямс сейчас находится в лучшей форме за всю карьеру, хотя с «No More Tears» он как вокалист не справился: эта сложнейшая в вокальном смысле песня даже своему автору давалась не всегда. И все же более удачный финальный номер BRIT Awards сложно себе представить.

А кульминацией церемонии несколько ранее стало выступление испанской певицы Росалии, удостоенной BRIT Awards как «лучший зарубежный артист».

В сопровождении оркестра, хора и большой хореографической труппы Росалия исполнила песню «Berghain» из альбома «Lux» (см. “Ъ” от 7 ноября 2025 года). Неожиданной гостьей выступления Росалии стала участница записи «Berghain» Бьорк.

Альбом «Lux» — стопроцентная «моментальная классика», он побывал на верхних строчках чартов во множестве стран, а в Billboard, например, одновременно возглавлял чарты world music, классических и латинских альбомов. Песню «Berghain», которая начинается с немецкоязычного оперного вокала и заканчивается рейвом, в Испании разбирают на школьных уроках музыки.

Вдохновенное исполнение песни в Манчестере стало предисловием к туру Росалии, который начинается 16 марта.

Получая награду, певица среди прочего сказала, что рада разделить ее со всеми друзьями, поющими по-испански. Песня «Berghain» на BRIT Awards стала чем-то вроде послесловия к выступлению Бэд Банни на Супербоуле: мир может всем сердцем любить неанглоязычных артистов, и время, когда на музыкальных церемониях им отводились резервации в виде «нишевых» номинаций, осталось в прошлом.