Чарт с ним!

Новый альбом Робби Уильямса «Britpop» возглавил британский Official Albums Chart Top 100. Это 16-я победа певца. С ней Робби Уильямс превзошел по числу «альбомов номер один» в чартах Британии национальное достояние и мировых рекордсменов — группу The Beatles. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теперь Робби Уильямс такой же символ Англии, как The Beatles и королевские гвардейцы

Фото: David Moir / Reuters Теперь Робби Уильямс такой же символ Англии, как The Beatles и королевские гвардейцы

Фото: David Moir / Reuters

Робби Уильямс собирался выпустить альбом «Britpop» еще 10 октября 2025 года. Однако певец перенес релиз на февраль 2026-го. Он честно признался, что сделал так, чтобы избежать конкуренции с альбомом Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl».

Занять первое место в чартах в родной Британии было идеей фикс Робби Уильямса. До нынешней победы в его арсенале уже было 15 альбомов, побывавших на первом месте Official Albums Chart Top 100. В 16-й раз оказаться на вершине в британском чарте значило превзойти самих The Beatles, национальное достояние и абсолютных рекордсменов.

В последний, пятнадцатый раз The Beatles занимали первую строчку британского чарта не так давно: в 2019 году в UK Albums Chart их классический альбом «Abbey Road» возглавил список почти 50 лет спустя после своего оригинального выхода в 1969 году. Интересно, что в этом же 2019 году свою пятнадцатую победу в британском чарте получил и Робби Уильямс с альбомом «The Christmas Present».

Обойти The Beatles для Уильямса значило стать большим англичанином, чем самые английские англичане. Дождаться февраля у Робби Уильямса не хватило терпения — желание поделиться альбомом перевесило. Пластинка вышла 16 января и осуществила мечту певца. Он теперь официально популярнее ливерпульской четверки.

Робби Уильямс никогда не был частью бритпопа. В первой половине 1990-х он работал в бойз-бенде Take That и в его составе, можно сказать, сформулировал саму концепцию «мальчиковой группы» для следующих поколений.

Уйдя из Take That, Робби Уильямс отдался во власть всех возможных пороков, зависал на фестивале в Гластонбери и активно общался с музыкантами из бритпоп-групп. Альянс с композитором Гаем Чемберсом привел к созданию самых ярких британских поп-шлягеров 1990-х, которые в итоге потеснили бритпоп-группы в чартах и на радио.

Хулиган Уильямс создал новый стандарт стадионного поп-шоу, позднее обратился к диско, к 2010-м годам пришел в образе крунера — любимца дам в возрасте, а в 2024 году выпустил абсурдистский киномюзикл «Быть лучше». Эпоха бритпопа, несомненно, повлияла на Робби Уильямса как перформера, но перенести это влияние в музыкальный материал он смог только в 2020-е, поставив на паузу свои «свинговые» проекты и опыты в кинематографе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбом Робби Уильямса «Britpop»

Фото: Columbia Records Альбом Робби Уильямса «Britpop»

Фото: Columbia Records

В мае 2025 года Робби Уильямс выпустил сингл «Rocket», гитарную партию для которого записал участник Black Sabbath Тони Айомми. Даже сам факт такого альянса тянул на сенсацию. Уильямс выкатил не просто бритпоп-сингл, а песню с участием одного из самых влиятельных металлических гитаристов. Скоростной панк-трек звучал очень убедительно, при этом его авторы вставили в динамичный боевик распевный фрагмент в стиле The Beatles — отсылку к битловским истокам бритпопа как стиля. Если представить себе, что песня «Rocket» вышла в середине 1990-х, она могла бы конкурировать в чартах с Oasis и Blur и по качеству исполнения, и по красоте звучания, и по рок-н-ролльному отрыву.

Композиция «Rocket» открывает новый альбом Робби Уильямса, а сразу за ней звучит пауэр-баллада «Spies», которая могла бы соревноваться с собственными хитами Уильямса его золотой поры.

В числе создателей альбома «Britpop» нет Гая Чемберса, однако, чувствуется, что «вайб» сотрудничества с ним певец способен генерировать и в составе нынешней авторской бригады.

Стадионы, несомненно, будут этой композиции подпевать изо всех сил.

В клипе на песню «Pretty Face» Робби Уильямс воспроизводит свой образ из середины 1990-х в антураже The Word — популярной программы канала Channel 4: высветленные волосы торчком, олимпийка Adidas, изображение как с VHS-кассеты с помехами. Видеосборники The Word с песнями Oasis и Nirvana фанаты засматривали до дыр. «Pretty Face» — неслучившийся бритпоп-хит, и как тут не вспомнить о том, что Oasis в 2025-м проехали по миру с воссоединительным турне.

Песни с альбома «Britpop» — диалог Робби Уильямса не только с «альтернативной версией себя», но и с реальными рок-героями, встряхнувшими стадионы. Похоже, его карьера действительно могла пойти по другому сценарию, если бы он сотрудничал с ними теснее. Однако Уильямсу хватает иронии, чтобы не относиться к этому сценарию слишком серьезно. Поэтому на обложке «Britpop» — его портрет в образе из «Pretty Face»: он висит в зале музея, а хулиганы в футболках с надписью «Остановите поп!» обливают холст с его лицом краской.

Еще один среднетемповый хит альбома «All My Life» — дерзкая и в итоге удачная попытка смешать стиль лучших хитов Робби Уильямса и вокальную манеру Лиама Галлахера.

Альбом в целом дает много поводов задать вопрос певцу: «Ты им поклоняешься или ты над ними смеешься?»

Речь не только об Oasis, но и о Моррисси, над которым Уильямс подтрунивает вместе с экс-коллегой по Take That Гэри Барлоу, соавтором песни «Morrissey». А вот что Уильямс делает на полном серьезе, так это подражает британской поп-музыке 1960-х в песне «It’s OK Until the Drugs Stop Working». В той эпохе ему тоже нашлось бы место среди лидеров.