Глава СКР взял на контроль дело об отравлении детей в Волгодонске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании массового отравления в Волгодонске, где более 20 человек, включая детей, пострадали после посещения заведения общепита. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в феврале 2025 года. После употребления пищи в одном из заведений общественного питания у пострадавших выявили признаки кишечной инфекции. Среди отравившихся были дети.

По факту происшествия Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде представить отчет о ходе и итогах расследования.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Волгодонский районный суд на 30 суток приостановил работу кафе «Лаваш» в одном из ТРЦ Волгодонска.

Валентина Любашенко