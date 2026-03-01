Воздушное пространство Бахрейна, Катара и Кувейта закрыли до 13:00 мск

Воздушное пространство Бахрейна, Катара и Кувейта останется закрытым до 13:00 мск. Об этом ТАСС сообщили источники в авиадиспетчерских службах. Ранее предполагалось открыть небо около 06:00 мск.

Источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над Катаром, сообщил о продлении ограничений. Изначально авиационные власти планировали возобновить авиасообщение 28 февраля около 20:00 мск, затем запрет продлили до конца суток, а потом — до 07:30 мск. Закрыты также воздушные пространства Израиля, Ирака, Ирана, ОАЭ и Сирии.

Около 2 тыс. россиян находятся в Катаре, Омане и Бахрейне. В ОАЭ число российских туристов достигает 50 тыс. Российские авиакомпании корректируют расписание и маршруты из-за начала военных действий в Иране. Росавиация предупредила о задержках и отменах рейсов, а также о дополнительных посадках в других аэропортах.

