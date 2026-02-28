АТОР: в Катаре, Омане и Бахрейне находятся 2 тысячи туристов из России

Около 2 тыс. россиян находятся сейчас в Катаре, Омане и Бахрейне, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ОАЭ число российских туристов достигает 50 тыс. человек.

По данным АТОР, все российские туристы находятся в безопасности. Пострадавших среди них нет. Из-за операции США и Израиля в Иране власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта полностью закрыли свое воздушное пространство для транзитных и международных рейсов, сообщает АТОР. Туристов, которые не смогли сегодня вылететь из ОАЭ, размещают в отелях.

Российские авиакомпании корректируют расписание полетов. Росавиация предупредила о задержках рейсов, дополнительных посадках в других аэропортах и отменах рейсов. Авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль, поскольку обе страны закрыли свое небо. Власти Арабских Эмиратов объявили о «временном и частичном» закрытии воздушного пространства.