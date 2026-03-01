Трамп: теперь договориться с Ираном будет гораздо проще

Президент США Дональд Трамп назвал военную операцию против Ирана, во время которой погиб аятолла Али Хаменеи, эффективной. Он считает, что теперь Вашингтон сможет договориться с Тегераном.

«Очевидно, что теперь это сделать гораздо проще, чем день назад. Потому что они (иранцы.— "Ъ") терпят серьезное поражение»,— заявил господин Трамп в интервью CBS News. Президент назвал субботние удары «великим днем для этой страны, великим днем для всего мира».

Дональд Трамп заявил, что продолжает внимательно следить за реакцией Ирана на военную операцию. «Это то, чего мы ожидали»,— сказал президент. Он добавил, что ответные атаки Ирана пока слабее, чем ожидали США и их союзники.

По сообщению Центрального командования США, сообщений о гибели или ранении американских военных во время операции в Иране не поступало. В Израиле во время ответных ударов погиб один человек и десятки получили ранения. В Абу-Даби погиб один человек. В Красном Полумесяце заявляли, что в Иране при ударах погибли больше 200 человек.