Al Hadath: зять и невестка Хаменеи погибли при ударах США и Израиля

Зять и жена сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли при ракетных атаках США и Израиля на столицу исламской республики. Об этом сообщил представитель мэрии Тегерана телеканалу Al Hadath.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они ударили по 24 провинциям республики. Погибло свыше 200 человек. 12-й канал сообщал, что Али Хаменеи с большой долей вероятности погиб. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, количество доказательств того, что Хаменеи убит, увеличивается.

Иранские власти утверждают, что высшие руководители страны, в том числе военные, не пострадали. Источники Al Mayadeen сообщили, что верховный лидер республики жив. Сейчас он руководит боевыми действиями из оперштаба.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».