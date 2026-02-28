Al Hadath: зять и невестка Хаменеи погибли при ударах США и Израиля
Зять и жена сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли при ракетных атаках США и Израиля на столицу исламской республики. Об этом сообщил представитель мэрии Тегерана телеканалу Al Hadath.
Фото: Vahid Salemi / AP
США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они ударили по 24 провинциям республики. Погибло свыше 200 человек. 12-й канал сообщал, что Али Хаменеи с большой долей вероятности погиб. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, количество доказательств того, что Хаменеи убит, увеличивается.
Иранские власти утверждают, что высшие руководители страны, в том числе военные, не пострадали. Источники Al Mayadeen сообщили, что верховный лидер республики жив. Сейчас он руководит боевыми действиями из оперштаба.
Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».