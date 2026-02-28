Al Mayadeen: Али Хаменеи находится в оперштабе и руководит боевыми действиями

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи жив, он находится в оперативном штабе и руководит боевыми действиями. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на информированный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Господин Али Хаменеи, как и во время 12-дневной войны (вооруженный конфликт Ирана и Израиля в июне 20225 года.— “Ъ”), находится в оперативном штабе и руководит боевыми действиями»,— сказал собеседник телеканала.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они ударили по 24 провинциям республики. Погибло свыше 200 человек. Под удар попали резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и Али Хаменеи. По данным израильского 12-го канала, Али Хаменеи с большой долей вероятности погиб. Иранские власти утверждают, что высшие руководители страны, в том числе военные, не пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».