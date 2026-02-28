ОАЭ и Саудовская Аравия закрыли воздушное пространство

Власти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли воздушное пространство для полетов гражданских судов. Об этом сообщила Росавиация. Авиакомпании работают с пассажирами по возврату и перебронированию билетов.

По данным Росавиации, к 17:00 мск из-за закрытия неба некоторых стран на Ближнем Востоке были отменены 29 рейсов российских авиакомпаний, 31 рейс — иностранных. Большинство отмененных полетов (около 80%) — рейсы России в ОАЭ и обратно.

До этого о приостановке работы сообщили три аэропорта ОАЭ — Шарджи, международный аэропорт Дубая (DXB) и международный аэропорт Аль-Мактум (DWC).

Иран возобновил ракетную атаку на ОАЭ вечером 28 февраля. Предположительно, целями ударов должны стать американские военные объекты — Тегеран объявил об ответной военной операции после атаки Израиля и США. Как минимум, одна ракета упала в курортном районе Палм-Джумейра в Дубае. Пресс-служба правительства города сообщила о четырех пострадавших. По данным АТОР, в ОАЭ находятся 50 тыс. российских туристов.