Трамп передумал выступать с обращениями к американцам по поводу войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп не выступит с заявлением 28 февраля. Об этом сообщил в X журналист портала Axios Барак Равид.

Фото: Donald Trump / Truth Social / Reuters

Фото: Donald Trump / Truth Social / Reuters

«Пока не ожидается, что Трамп выступит с еще одним обращением в субботу», — написал журналист.

Ранее Axios, а также The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что президент обратится к нации в связи с началом военной операции против Ирана. Выступление, как утверждалось, было запланировано на утро субботы (по времени США).

Ранее Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции, она проводится совместно с Израилем. Президент США предложил вооруженным силам Ирана сдаться или погибнуть. Тегеран в ответ нанес ракетные удары по Израилю и американским базам сразу в нескольких странах Ближнего Востока. Иранские власти утверждают, что смогли нанести ВС США значительный урон.

Подробнее о начале атаки на Иран — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфу, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

