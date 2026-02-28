Трамп передумал выступать с обращениями к американцам по поводу войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп не выступит с заявлением 28 февраля. Об этом сообщил в X журналист портала Axios Барак Равид.

«Пока не ожидается, что Трамп выступит с еще одним обращением в субботу», — написал журналист.

Ранее Axios, а также The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что президент обратится к нации в связи с началом военной операции против Ирана. Выступление, как утверждалось, было запланировано на утро субботы (по времени США).

Ранее Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции, она проводится совместно с Израилем. Президент США предложил вооруженным силам Ирана сдаться или погибнуть. Тегеран в ответ нанес ракетные удары по Израилю и американским базам сразу в нескольких странах Ближнего Востока. Иранские власти утверждают, что смогли нанести ВС США значительный урон.

