Reuters: верховного лидера Ирана Хаменеи вывезли из Тегерана до удара Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не был в столице на момент удара Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, его вывезли из Тегерана в «безопасное место».

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По информации Tasnim, в районе, где расположены президентский дворец и резиденция верховного лидера, упали не менее семи ракет.

Целями израильского удара стали не менее 30 объектов, в том числе в городах Тебриз и Исфахан, где расположен один из оборонных заводов. В иранской столице были атакованы, в том числе, резиденция президента и штаб разведки Корпуса стражей исламской революции. Есть данные об ударе по тегеранскому аэропорту.

Минобороны Израиля подтвердило, что операция была разработана совместно с американцами. По данным источников СМИ, США могли непосредственно участвовать в атаке.