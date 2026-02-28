В Израиле проверяют данные о гибели нового командующего КСИР

Военные власти Израиля полагают, что командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммед Пакпур погиб во время утреннего удара по Ирану. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммед Пакпур (в центре)

Генерал Пакпур возглавил КСИР менее года назад — после того, как Израиль убил его предшественника Хоссейна Салами во время боевых действий в июне 2025 года.

По мнению официальных лиц, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и глава разведки также, вероятно, погибли, пишет издание. Власти Ирана, а также ЦАХАЛ эти сведения пока не подтверждали. При этом в Тегеране официально заявили, что президент страны Масуд Пезешкиан не пострадал во время утреннего американо-израильского удара.

Израиль и США нанесли удары по городам на всей территории Ирана. В столице были атакованы, в том числе, президентский дворец и резиденция верховного лидера. По данным Reuters, Али Хаменеи вывезли в безопасное место еще до атаки.