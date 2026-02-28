Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Израиле проверяют данные о гибели нового командующего КСИР

Военные власти Израиля полагают, что командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммед Пакпур погиб во время утреннего удара по Ирану. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммед Пакпур (в центре)

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммед Пакпур (в центре)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммед Пакпур (в центре)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Генерал Пакпур возглавил КСИР менее года назад — после того, как Израиль убил его предшественника Хоссейна Салами во время боевых действий в июне 2025 года.

Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция

Читать далее

По мнению официальных лиц, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и глава разведки также, вероятно, погибли, пишет издание. Власти Ирана, а также ЦАХАЛ эти сведения пока не подтверждали. При этом в Тегеране официально заявили, что президент страны Масуд Пезешкиан не пострадал во время утреннего американо-израильского удара.

Израиль и США нанесли удары по городам на всей территории Ирана. В столице были атакованы, в том числе, президентский дворец и резиденция верховного лидера. По данным Reuters, Али Хаменеи вывезли в безопасное место еще до атаки.

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Предыдущая фотография
Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Следующая фотография
1 / 14

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Смотреть

Новости компаний Все