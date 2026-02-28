Летевшие в Дубай россияне застряли в Пакистане после атаки на Иран

Пассажиры рейса Новосибирск — Дубай авиакомпании S7, совершившего вынужденную посадку в Пакистане, завтра вернутся в Россию. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолет сел в Карачи из-за закрытия воздушного пространства ближневосточных государств после атаки Израиля и США на Иран. Пассажиры пока остаются на борту, им предоставили горячее питание и напитки, заверили в S7. Далее россиян планируют перевести в стерильную зону аэропорта. Экипаж уйдет на положенный отдых в связи с окончанием допустимого рабочего времени, затем самолет вылетит в Россию.

«Предварительное время вылета рейса в Новосибирск — 20:30 UTC (01:30 по местному времени Пакистана)», — уточнили в пресс-службе.

Также авиакомпания отменила сегодняшний рейс Москва — Дубай и обратные — в Новосибирск и российскую столицу. Об отмене рейсов в и из ОАЭ сообщили «Аэрофлот» и «Победа».

Власти ОАЭ объявили о частичном закрытии воздушного пространства. Два аэропорта в Дубае приостановили работу.