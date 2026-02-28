Red Wings отменила рейсы в Израиль до 10 марта
Авиакомпания Red Wings отменила рейсы в Израиль до 10 марта включительно, сообщили «Ъ» в пресс-службе перевозчика.
Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат, авиакомпания полностью компенсирует стоимость билетов, заверили в пресс-службе.
Минтранс ранее сообщил, что российские перевозчики приостанавливают рейсы в Иран и Израиль из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. «Аэрофлот», S7 и «Победа» отменили рейсы в ОАЭ.
