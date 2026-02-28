Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Red Wings отменила рейсы в Израиль до 10 марта

Авиакомпания Red Wings отменила рейсы в Израиль до 10 марта включительно, сообщили «Ъ» в пресс-службе перевозчика.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат, авиакомпания полностью компенсирует стоимость билетов, заверили в пресс-службе.

Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция

Читать далее

Минтранс ранее сообщил, что российские перевозчики приостанавливают рейсы в Иран и Израиль из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. «Аэрофлот», S7 и «Победа» отменили рейсы в ОАЭ.

Подробнее о ситуации с перелетами — в материале «Ъ» «Восточный облет».

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Предыдущая фотография
Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Следующая фотография
1 / 14

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Смотреть

Новости компаний Все