Евреев по всему миру предупредили об угрозе нападений радикалов после удара по Ирану
Совет национальной безопасности Израиля призвал всех израильтян, находящихся за границей, «в любой точке мира», соблюдать повышенные меры предосторожности. Сообщение было распространено в связи с «эскалацией конфликта с Ираном».
«Иранский режим активизирует нападения за рубежом на израильские/еврейские объекты ... Не исключено, что мотивация причинять вред израильтянам возрастет как со стороны других террористических элементов, так и со стороны отдельных лиц», — указано в заявлении.
Власти Израиля рекомендовали согражданам, среди прочего, не публиковать в соцсетях данные о своем местонахождении или планируемых поездках. Также рекомендуется не посещать мероприятия и объекты, связанные со страной или ее религией.
Вскоре после утренней атаки Израиля и США Иран нанес ответный удар по нескольким направлениям. Ракетной атаке подвергся Израиль, а также ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Иордания и Саудовская Аравия из-за расположения там американских военных баз.