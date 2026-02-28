Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Евреев по всему миру предупредили об угрозе нападений радикалов после удара по Ирану

Совет национальной безопасности Израиля призвал всех израильтян, находящихся за границей, «в любой точке мира», соблюдать повышенные меры предосторожности. Сообщение было распространено в связи с «эскалацией конфликта с Ираном».

«Иранский режим активизирует нападения за рубежом на израильские/еврейские объекты ... Не исключено, что мотивация причинять вред израильтянам возрастет как со стороны других террористических элементов, так и со стороны отдельных лиц», — указано в заявлении.

Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция

Власти Израиля рекомендовали согражданам, среди прочего, не публиковать в соцсетях данные о своем местонахождении или планируемых поездках. Также рекомендуется не посещать мероприятия и объекты, связанные со страной или ее религией.

Вскоре после утренней атаки Израиля и США Иран нанес ответный удар по нескольким направлениям. Ракетной атаке подвергся Израиль, а также ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Иордания и Саудовская Аравия из-за расположения там американских военных баз.

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Столб дыма над Манамой, столицей Бахрейна

Столб дыма над Манамой, столицей Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

