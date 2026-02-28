РСТ: в Израиле и Иране практически нет организованных российских туристов

Организованный поток российских туристов в Израиль и Иран практически отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны»,— сообщили в РСТ. Минэкономразвития не отменяло ранее выпущенные рекомендации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отметили в организации. Там добавили, что сейчас возможны «преимущественно индивидуальные» поездки — деловые, медицинские или к родственникам.

Российские авиакомпании приостановили рейсы в Израиль и Иран после начала израильско-американской операции. В компаниях сообщили, что изменения будут действовать до восстановления полной безопасности полетов. Рейсы в страны Персидского залива будут выполнять через обходные маршруты, из-за чего вырастет полетное время.