Поезд «Таврия» Таганрог—Симферополь возобновит работу в мае

Пассажирский состав Таврия №483/484 по маршруту Таганрог—Симферополь» возобновит работу в конце мая и будет курсировать весь курортный сезон. Об этом сообщила компания «Гранд сервис экспресс» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Состав будет следовать через Ростов-на-Дону. Первый рейс из Таганрога запланирован на 29 мая отправлением со станции Таганрог-Пассажирский в 10:55 московского времени. При следовании в сторону полуострова поезд остановится на станции Первомайская в Ростове-на-Дону с 11:59 до 12:33, а в Симферополь прибудет на следующий день в 04:50.

Первый рейс из Симферополя состоится 28 мая в 12:30. В Ростове-на-Дону состав сделает остановку на станции Ростов-Главный у пригородного вокзала с 04:35 до 05:04 следующего дня, в Таганрог прибудет в 06:15.

В составе будут одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.

Никита Бесстужев