США наносят удары по Ирану с моря и с воздуха

США подтвердили участие в операции Израиля против Ирана. Удары по целям на иранской территории наносят американские ВВС и ВМФ, передает CNN со ссылкой на чиновника США. Он подчеркнул, что целями ударов являются только военные объекты.

Ранее Минобороны Израиля заявило, что атака на Иран была совместной операцией с США.

По предварительным данным, целями ударов стали не менее 30 объектов в нескольких городах Ирана. В Тегеране были атакованы резиденция президента, штаб разведки КСИР. Иранские СМИ сообщили, в том числе, о взрывах в Исфахане, где расположен один из ядерных объектов.