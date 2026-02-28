В Ростовской области два человека пострадали в ДТП

В Семикаракорском районе в ДТП пострадали два человека. Авария произошла вечером 27 февраля на автодороге «Ростов—Семикаракорск—Волгодонск», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ210930» не уступил дорогу проезжавшему грузового автомобиля Scania с полуприцепом. В результате с травмами госпитализировали водителя Scania и пассажира легковушки.

Детальные обстоятельства случившегося уточняются.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в пятницу вечером аварии зафиксировали в Ростове-на-Дону и Шахтах. В первом случае 15-летний подросток попал в больницу после падения в пассажирском автобусе. Во втором — 34-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил пострадавшего, когда он переходил дорогу вблизи «зебры».

Мария Хоперская