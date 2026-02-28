Главные новости к утру 28 февраля
При взрыве в жилом доме на улице Кадырова на юге Москвы пострадали два человека.
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Житель Белгородской области ранен при ударе беспилотника по автомобилю.
Президент США Дональд Трамп назвал отношения Вашингтона и Минска очень хорошими.
МИД Омана сообщил, что Иран на переговорах с США согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана.
США и страны Европы призвали своих граждан отказаться от поездок в Иран или немедленно покинуть страну.
Самолет ВВС Боливии на большой скорости выехал со взлетно-посадочной полосы на автомобильную трассу. Погибли как минимум 15 человек.