Главные новости к утру 28 февраля

При взрыве в жилом доме на улице Кадырова на юге Москвы пострадали два человека.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Житель Белгородской области ранен при ударе беспилотника по автомобилю.

Президент США Дональд Трамп назвал отношения Вашингтона и Минска очень хорошими.

МИД Омана сообщил, что Иран на переговорах с США согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана.

США и страны Европы призвали своих граждан отказаться от поездок в Иран или немедленно покинуть страну.

Самолет ВВС Боливии на большой скорости выехал со взлетно-посадочной полосы на автомобильную трассу. Погибли как минимум 15 человек.