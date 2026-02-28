15 человек погибли из-за аварии с самолетом ВВС Боливии на автотрассе

Самолет Hercules ВВС Боливии во время разгона выехал со взлетно-посадочной полосы на автомобильную трассу, передает El Deber. Погибли как минимум 15 человек. Десятки человек ранены.

Самолет на большой скорости столкнулся с несколькими автомобилями. Само судно полностью уничтожено. Повреждены 15 машин.

По информации El Deber, самолет перевозил груз с пачками купюр по 20 и 50 боливиано. Из-за авиакатастрофы деньги разбросало по дороге. Десятки очевидцев попытались пробраться в разбитый самолет, чтобы собрать купюры. Прибывшие на место пожарные применяли водометы не только для предотвращения взрыва, но и для разгона толпы, уточняет издание.