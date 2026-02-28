США и страны Европы призвали отказаться от поездок в Иран

Госсекретарь США Марко Рубио призвал граждан Соединенных Штатов отказаться от поездок в Иран. Американцам, которые сейчас находятся в Иране, он рекомендовал немедленно покинуть страну.

Воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну также рекомендовали в том числе внешнеполитические ведомства Великобритании, Чехии, Италии, Германии. Власти Мексики и Узбекистана призвали своих граждан серьезно относиться к вопросам безопасности при посещении Ирана и Израиля. Некоторые государства полностью или частично эвакуировали дипломатический персонал в обеих странах.

Президент США Дональд Трамп грозил Ирану «плохими вещами», если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона для заключения сделки по ядерной программе. Одновременно Соединенные Штаты стянули на Ближний Восток крупнейшую авиационную группировку с момента вторжения в Ирак в 2003 году, а также более десяти кораблей. Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати заявлял, что Тегеран не будет вывозить уран за рубеж и прекращать обогащение урана, чего требует Вашингтон.