Трамп назвал отношения США и Белоруссии очень хорошими

Президент США Дональд Трамп сказал, что у Вашингтона и Минска сложились очень хорошие отношения. Он добавил, что ему нравится президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Он уточнил, что уважение между ними взаимно.

Дональд Трамп и Александр Лукашенко в августе провели телефонный разговор. Президент Белоруссии также несколько раз проводил переговоры со спецпосланником президента США Джоном Коулом. После них Вашингтон ослаблял санкции в отношении Минска, а Минск освобождал политзаключенных. Власти Белоруссии сообщали, что контакты представителей двух стран проходят практически еженедельно.