При взрыве в жилом доме на юге Москвы пострадали два человека

При взрыве в многоквартирном доме на улице Кадырова в Москве пострадали два человека, сообщили экстренные службы «РИА Новости». Эвакуировались около 150 человек, пишет ТАСС. Для них развернут пункт временного размещения в школе №1492.

«Жилой дом не газифицирован. Поврежденная фасадная плита будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники»,— сообщила префектура Юго-Западного административного округа Москвы.

«Двое пострадавших, не от пожара»,— сказал собеседник «РИА Новости». Хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, рассказала «Известиям», что пострадали ее муж и дочь. Как уточнил источник издания, их доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Взрыв на 15-м этаже жилого дома в районе Южное Бутово произошел примерно в 21:45 мск. Повреждены окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат — бетонная панель повисла на арматуре. По предварительной информации оперативных служб, взорвался газовый баллон, который использовали при монтаже натяжных потолков.