Число пострадавших при ударе ВСУ по химзаводу «Дорогобуж» достигло 11

До 11 увеличилось количество пострадавших при ударе БПЛА по химзаводу «Дорогобуж» в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. Раньше было известно о десяти пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Смоленской области Фото: Telegram-канал губернатора Смоленской области

«Владимир Вячеславович (Кантор, президент группы "Акрон", куда входит химзавод.— “Ъ”) подчеркнул, что группа "Акрон" сохраняет обязательства перед сотрудниками ПАО "Дорогобуж"... Мы также поддержим семьи погибших и пострадавших и поможем в восстановлении предприятия»,— написал господин Анохин. Территорию «Дорогобужа» сейчас расчищают от обломков и восстанавливают.

ВСУ атаковали «Дорогобуж» с помощью не менее 30 беспилотников в ночь на 25 февраля. 14 из них, по словам Василия Анохина, были сбиты. При ударе погибли семь человек. Жителей деревни рядом с заводом эвакуировали в пункт временного размещения. Губернатор области объявил 28 февраля днем траура.